PJ detém família suspeita de tráfico de pessoas e escravidão. Uma das vítimas era escravizada há 23 anos

Arguidos recrutavam pessoas fragilizadas e enganavam-nas com promessas de empregos bem remunerados.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta sexta-feira, dois homens e uma mulher, todos da mesma família, de 35, 52 e 53 anos, respetivamente, pela suspeita de crimes de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral e escravidão, em Castelo Branco. Uma mulher de 36 anos era escravizada há 23.Há vários anos que os arguidos recrutavam pessoas fragilizadas, com carências económicas e em processos de exclusão social e enganavam-nas com promessas de empregos bem remunerados em explorações agrícolas em Portugal e Espanha, refere a PJ em comunicado.

"Intermediavam junto de vários empregadores o fornecimento deste tipo de mão de obra, mantendo as vítimas controladas sob ameaça e coação, ficando na posse da quase totalidade dos proventos auferidos, através da apropriação do dinheiro que os empresários lhe entregavam para pagamento dos salários", acrescenta a PJ.

No decurso da investigação, novembro de 2022, uma mulher de 36 anos que se encontrava escravizada há 23 anos foi resgatada com um filho menor. A mulher vivia em Castelo Branco num anexo da habitação dos suspeitos, em condições desumanas.A operação desenvolvida pela PJ visou a localização e detenção dos suspeitos.De acordo com a mesma fonte, os detidos foram presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, ficando sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.