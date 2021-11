Detido homem suspeito de esfaquear mulher na rua em Palmela

Suspeito perseguiu a vítima "por motivos completamente fúteis" e golpeou-a no peito.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 26 anos por suspeitas de ter tentado matar uma mulher com recurso a faca em plena via pública em Palmela. O detido é suspeito de detenção de arma proibida.O crime ocorreu a 24 de outubro, quando o suspeito perseguiu a vítima "por motivos completamente fúteis" e golpeou-a no peito, provocando-lhe ferimentos graves, explicam as autoridades em comunicado.A PJ adianta que o suspeito é considerado violento e tem antecedentes criminais tendo praticado crimes contra o património e tráfico de droga.O detido ficou em prisão preventiva.