PJ detém jovem de 18 anos suspeito de esfaquear companheiro da ex-namorada por ciúmes

Vítima, que ficou com ferimentos graves, foi transferida para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santa Marta.

A Polícia Judiciária deteve, esta quinta-feira, um jovem de 18 anos fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada. O suspeito perseguiu a ex-namorada e acabou por desferir um golpe no seu companheiro, provocando-lhe lesões graves.



O ataque aconteceu na quinta-feira à tarde, em plena via pública, em Mira Sintra.





Segundo comunicado da PJ, o suspeito "determinado por ciúmes, perseguiu a ex-namorada, cuja relação terminara recentemente, tendo-a surpreendido na companhia da vítima, a quem confrontou com uma pretensa relação amorosa que ambos mantinham e que, na sua ideia, teria sido a justificação para o fim do seu namoro."

A vítima, um jovem de 18 anos, foi socorrida inicialmente no Serviço de Urgência do Hospital de S. José, mas acabou por ser transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santa Marta, onde permanece sob vigilância médica.



O suspeito ficou em prisão preventiva.