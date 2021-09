PJ detém mulher suspeita de matar cunhado após discussão em Sintra

Vítima vivia na mesma casa que a agressora e o irmão.

Uma mulher de 44 anos foi detida por ser suspeita de matar o cunhado, com recurso a uma arma branca, no dia 11 de setembro no Cacém, Sintra.A vítima, um homem de 44 anos, vivia na mesma casa que a agressora e o irmão Segundo a PJ, o crime "de extrema violência" ocorreu após uma discussão. A vítima foi morta com doze facadas na região torácica-abdominal.A mulher de 44 anos ficou em prisão preventiva e já foi levada para a cadeia de Tires.