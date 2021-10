PJ detém onze suspeitos em megaoperação de combate ao cibercrime

Operação envolveu 130 inspetores.

Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica,

A Polícia Judiciária, através darealizou uma megaoperação de combate à fraude com dados bancários.Estes casos da operação "White Ghost" estão relacionados "com recurso a plataformas de pagamento eletrónico MbWay, MbPhone e manipulação de comprovativos de transferências", informa a PJ em comunicado.Tal como otinha avançado, as autoridades realizaram buscas de norte a sul do País. Foram detidas onze pessoas, nove mulheres e dois homens.Os danos causados são superiores a 500 mil euros e cerca de cem pessoas foram lesadas."A ação policial ocorreu nas zonas de Lisboa, Porto e Albufeira, envolvendo 130 inspetores das várias unidades de Lisboa, Diretorias do Norte e Sul da Policia Judiciária", pode ler-se na nota das autoridades.