Suspeito de ter matado e desmembrado homem no Cadaval não confessa o crime

Homem, que foi coveiro durante muitos anos, esteve esta sexta-feira a ser ouvido pelas autoridades.

numa relação entre vítima e suspeito" que veio a terminar na madrugada da passada sexta-feira, revelou a PJ em comunicado.

O colega de casa do homem encontrado desmembrado no Cadaval, que estava a ser ouvido esta sexta-feira pelas autoridades, foi preso por suspeitas de ser o autor do crime. O suspeito não admitiu ter cometido o homicídio.sabe que a Polícia Judiciária esteve na casa onde o suspeito, de 52 anos, e a vítima, de 47, moravam. As autoridades levaram almofadas do interior da habitação.Segundo apurou o, o autor do crime do crime foi coveiro durante muitos anos e encontra-se a fazer tratamento de quimioterapia. O homem recusa-se a tomar a medicação, a beber e a comer. Osabe que no momento da detenção, o suspeito chorou.O crime aconteceu em "contexto de conflitoO homem assassinado foi identificado pelas impressões digitais, através de perícia efetuada por peritos do Laboratório da Polícia Científica. O corpo será de Valdene Mendes , cidadão brasileiro que se encontra desaparecido há uma semana. O homem foi despedido do supermercado no qual trabalhava já há vários anos. Os mais próximos relatam que o homem tinha problemas com droga, que o levavam a estar envolvido em problemas com alguma regularidade.De recordar que esta terça-feira um tronco humano foi encontrado num saco do lixo numa zona de mato no Cadaval por um popular. Já na quarta-feira, foi descoberto outro saco com as pernas e as mãos