PJ espera resultados de autópsias aos corpos dos idosos encontrados em Lagos

Maria Luísa, de 74 anos, sofria com uma depressão e de Alzheimer. O marido Augusto, de 77 anos, já não conseguia ver o estado de saúde da mulher a deteriorar-se, todos os dias, e planeou uma forma de acabar com o sofrimento de ambos.

Amarrou-lhe cordas ao pescoço para a asfixiar e em seguida colocou termo à vida no anexo do quintal. Os corpos foram encontrados pelo filho, na madrugada de segunda-feira, depois de receber uma mensagem do pai a pedir para que fosse com urgência à casa onde vivia com a mãe doente.