PJ investiga morte de pai e filho pastores em São João da Pesqueira

Vítimas foram encontradas junto a uma linha de água, num local de difícil acesso.

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte de dois pastores, pai e filho, de 64 e de 36 anos, que na manhã desta sexta-feira foram encontrados junto a uma linha de água, num local de difícil acesso, próximo à localidade de Paredes da Beira, em São João da Pesqueira.

Os dois familiares estavam desaparecidos desde o final do dia de quinta-feira. Os familiares deram o alerta e a GNR começou de imediato as buscas com o auxílio de um drone com câmara térmica.

Na manhã desta sexta-feira foi batida uma zona onde os dois pastores costumavam levar o rebanho e acabaram por ser encontrados sem vida, numa zona de difícil acesso.

A GNR pediu auxílio à PJ que está agora a investigar as circunstâncias das mortes. Os bombeiros também foram acionados para removerem os cadáveres para o gabinete médico-legal para serem autopsiados.