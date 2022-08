PJ investiga rapto de casal. Jovem deixada na A1 tinha relação com o ex-cunhado

Mulher foi abandonada em Aveiras com o cabelo cortado e afirmou ter sido agredida.

A família da jovem de 21 anos que ao final da tarde de terça-feira foi sequestrada e abandonada na área de serviço de Aveiras de Cima, na Autoestrada do Norte (A1), disse às autoridades que a rapariga foi sequestrada na zona de Santarém, pela família do ex-companheiro, juntamente com um irmão deste. Ambos estariam a ter um caso amoroso e por isso foram sequestrados.