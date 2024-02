PJ já identificou o corpo encontrado dentro de um poço em Ovar

Cadáver foi encontrado há cerca de duas semanas com marcas de agressões.

A Polícia Judiciária (PJ) já identificou o corpo de uma mulher encontrado dentro de um poço em Ovar há cerca de duas semanas, confirmou oO corpo de uma mulher, com idade estimada entre os 30 e os 40 anos, foi encontrado dia 18 de janeiro num poço isolado e de difícil em Ovar. O alerta foi dado por um popular.

O cadáver, que se encontrava em avançado estado de decomposição, estava preso a duas malas que continham pedras no interior. A vítima tinha ainda pedras de grandes dimensões dentro da roupa e usava luvas.



Após algumas perícias, foi possível compreender que a mulher apresentava ferimentos profundos no rosto compatíveis com agressões.



A PJ continua a investigar o caso.