Pj planeia caça ao jovem suspeito de morte de PSP. Fuzileiros detidos já estão em tribunal

Cláudio e Vadym são esta terça-feira presentes a ao juiz Carlos Alexandre, nas Varas Criminais de Lisboa.

A Polícia Judiciária montou uma caça ao homem para encontrar Clóvis Abreu, o jovem que estará ligado à morte do agente da PSP, Fábio Guerra, que perdeu a vida após ter sido agredido no passado sábado à porta de uma discoteca em Lisboa. As autoridades acreditam que este homem pode ser um dos responsáveis pela morte do agente da PSP.

Já Cláudio e Vadym são esta terça-feira presentes a um juiz, nas Varas Criminais de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial tanto pelo crime de homicídio do polícia como por ofensas à integridade física qualificada por agressões aos colegas da vítima. Os dois fuzileiros, que estão detidos na prisão de Tomar, já estão no tribunal para serem ouvidos pelo juiz Carlos Alexandre.





O processo, que estava nas mãos do Ministério Público, já está em tribunal.Antes de ingressar na vida militar, um dos fuzileiros suspeitos da morte do agente Fábio Guerra, terá agredido um militar da GNR no posto da Quinta do Conde, onde vivia, no concelho de Sesimbra,