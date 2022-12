PJ prende falso polícia por sacar 155 mil euros com burla

Lesado até contraiu empréstimo de 30 mil euros em nome do detido.

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal prendeu um homem, na zona do Seixal, por ter extorquido pelo menos 155 mil euros a outro homem. A vítima, burlada com o apoio de outro criminoso ainda em fuga, foi convencida a pagar para não ter problemas com a lei por ter comprado bens roubados.