PJ suspeita de falsificação de obras de arte da coleção de João Rendeiro

Autoridades vão efetuar perícias aos quadros.

A Polícia Judiciária desconfia que algumas das obras de arte que foram passadas a pente fino na passada segunda-feira na mansão de João Rendeiro possam ser falsas.



As autoridades vão efetuar perícias, com a ajuda de especialistas em arte, para verificar a veracidade dos quadros na coleção de Rendeiro.





O ex-banqueiro possui 124 as obras de arte na mansão que se localiza no condomínio de luxo da Quinta Patiño, em Cascais.As obras, que foram apreendidas há dez anos mas continuaram na residência de Rendeiro, foram passadas a pente fino durante todo o dia de segunda-feira pela Polícia Judiciária.

Da coleção de arte de João Rendeiro fazem parte pinturas, estatuetas e fotografias. As peças estão dispersas por toda a casa, incluindo em cofres, e algumas, como é o caso de estatuetas, podem mesmo ser encontradas no exterior da mansão de luxo. As obras de arte foram apreendidas pela Justiça para garantir o pagamento de indemnizações ao Estado e lesados do BPP. Em causa está o processo no qual Rendeiro foi condenado por branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de poder.



O ex-homem-forte do BPP fugiu à Justiça depois de ter sido condenado a pena efetiva de prisão e a decisão de um dos processos ter transitado em julgado. Para já, não se conhece o atual paradeiro.