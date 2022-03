Poeiras do deserto do Saara estão de volta a Portugal

"Não se espera que seja um episódio com o nível de expressão do anterior", segundo o IPMA.

As poeiras do deserto do Saara estão de regresso aos céus de Portugal continental, especialmente esta quinta e sexta-feira.

A informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



"Não se espera que seja um episódio com o nível de expressão do anterior. Vai ser um episódio habitual quando existe este tipo de circulação na atmosfera", de acordo com Susana Freitas do IPMA.