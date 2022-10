Poeiras vindas de África voltam a afetar Portugal

Portugal e Espanha vão ser novamente atingidos pelas poeiras de África entre este domingo e a próxima terça-feira. O

, programa europeu de monitorização da Terra."Uma nova tempestade de poeira poderá afetar a Península Ibérica nos próximos dias", pode ler-se no comunicado, que refere que as poeiras são derivadas de uma tempestade no deserto do Saara que estão a atravessar o Oceano Atlântico e vão a caminho das Caraíbas.

"A poeira faz com que a qualidade do ar se torne prejudicial para a saúde humana, causando ou agravando muitas doenças respiratórias, bem como problemas cardiovasculares", refere por último a nota.