Polémica com tomada de posse de novo executivo de junta em Barcelos na casa mortuária

O novo executivo da Junta de Freguesia de Silveiros e Rio Covo, em Barcelos, vai tomar posse na casa mortuária. A decisão está a gerar polémica. A população diz que esta opção é “mórbida”.





“Eu costumo ir, mas não vou. A casa mortuária é para velar mortos”, disse aoum dos moradores da freguesia, revoltado com a decisão da presidente da Assembleia de Freguesia. “Ninguém se queixou a mim até agora. Se serve para as crianças poderem ter catequese, no futuro, porque é que os adultos não podem ter ali uma cerimónia?”, responde Elisabete Rosmaninho Pereira, a poucos dias de deixar o cargo.