Polémica na Igreja com proteção a padres abusadores

Lista tem 100 nomes. Membros da Comissão Independente garantem que a Igreja tem dados para agir.

A recusa da Igreja em suspender os padres suspeitos de abusos sexuais sobre menores é alvo de fortes críticas por parte de muitos católicos e outros setores, que se manifestam indignados com a resposta ténue dos bispos. Na lista, constam 100 nomes de alegados abusadores.Conheça a história no site do Correio da Manhã