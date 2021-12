Autoridades detêm homem armado que obrigou ao encerramento da sede da ONU em Nova Iorque

A polícia do departamento de Nova Iorque, nos EUA, foi acionada para uma zona perto do edifício das Nações Unidas depois de várias testemunhas terem alertado para a existência de um homem armado com uma espingarda perto da sede da ONU.



De acordo com a CNN, os funcionários e delegados que se encontram dentro do edifício foram aconselhados a abrigarem-se.



JUST IN - United Nations HQ in New York surrounded by police responding to a man armed with a shotgun. pic.twitter.com/kZ3FoFXe5l



A equipa anti-bombas foi acionada, por precaução, para o local.



As autoridades cercaram o local para estabelecer diálogo com o homem em causa, que apontou uma arma ao próprio pescoço. O suspeito foi entretanto detido, confirmou o departamento de polícia de Nova Iorque.



In regard to reports of a man with a firearm at 42nd Street and 1st Avenue in Manhattan—the individual is now in custody and there is NO THREAT to the public.



Continue to avoid the area and expect delays. More information to follow when available. pic.twitter.com/LuliJdzIwJ