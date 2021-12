Polícia detém homem armado com faca em missa do Papa Francisco

Papa Francisco estava a realizar a missa na capital do Chipre, Nicósia.

A polícia do Chipre prendeu um homem com uma faca que tentava aceder a um estádio ao ar livre onde o Papa Francisco estava a realizar a missa na capital Nicósia, avançou a Reuters.

"Durante uma busca na entrada do GSP (Estádio), um estrangeiro de 43 anos foi preso com uma faca", disseram as autoridades.



O Papa está numa visita de 3 dias à ilha.