Polícia do Canadá abate a tiro homem suspeito visto a passar perto de escolas com armas de fogo

Quatro escolas foram colocadas em isolamento por precaução.

A polícia de Toronto disparou e feriu nesta quinta-feira um homem que andava com uma arma no meio da cidade, no Canadá, fazendo com que a área, perto de quatro escolas fosse colocada em isolamento.





Segundo a polícia de Toronto, no local esteve uma equipa de médicos, e duas das escolas continuam encerradas.

O homem acabou por morrer, de acordo com a agência noticiosa Reuters.