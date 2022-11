Polícia espanhola detém português e dois filhos após atropelamento que matou quatro pessoas em Madrid

Desacatos aconteceram num casamento cigano.

Uma rixa num casamento cigano, este domingo, em Torrejón de Ardoz, Espanha, fez quatro mortos e dez feridos.Entre os suspeitos está um homem português, de 35 anos, e os dois filhos, de nacionalidade espanhola, de 16 e 17 anos, que foram detidos pela Guarda Civil, na cidade de Sesaña a 40 quilómetros do local do crime, por suspeitas de atropelamento, avança o jornal ABC España.As autoridades procuram ainda o sobrinho do homem que ter-se-á colocado em fuga a pé.Segundo o ABC España, cerca de 200 pessoas estavam a sair do restaurante El Rancho quando 15 pessoas foram atropeladas na sequência de uma discussão por motivos que ainda estão por apurar. Entre as vítimas mortais está uma mulher de 70 anos e três homens de 40, 60 e 17 anos cujo óbito foi declarado no local. Na sequência do incidente quatro pessoas foram transportadas em estado grave para o hospital.Os suspeitos conduziam um Toyota Corolla que tinha uma das janelas partidas e sem para-choques dianteiro. Segundo a imprensa espanhola, encontravam-se milhares de euros no banco do condutor.Em atualização.