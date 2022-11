Polícia Federal brasileira apreende quase três toneladas de cocaína com destino a Sines

Esta é uma das maiores operações em portos brasileiros.

A Polícia Federal brasileira realizou uma apreensão, na passada sexta-feira, de quase três toneladas de cloridrato de cocaína no Porto de Vila do Conde em Barcarena, no estado do Pará.A substância foi ocultada dentro de sacos de soja e tinham como destino Sines.Segundo as autoridades, esta é uma das maiores apreensões de cocaína em portos no Brasil.A Receita Federal e a Polícia Federal já apreenderam mais cinco toneladas de cocaína no Porto Paraense entre 2021 e 2022.