Polícia ferido em ataque de 200 adeptos contra equipa do Braga

Adeptos do Sporting de Braga receberam a equipa em protesto contra a pesada derrota (5-1) sofrida no Estádio do Bessa, no Porto.

Um agente de uma Equipa de Intervenção Rápida (EIR) da PSP de Braga ficou esta quinta-feira ferido no pescoço em sequência do arremesso de uma tocha feito por adeptos do Sporting de Braga, que receberam a equipa em protesto contra a pesada derrota (5-1) sofrida no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da Taça da Liga.A desordem ocorreu pelas 23h45 desta quinta-feira, num dos acessos principais ao Estádio do Sporting de Braga. Um grupo com cerca de 200 adeptos estacionou dezenas de viaturas junto ao estádio do Braga, onde esperaram pela equipa treinada por Carlos Carvalhal. O autocarro da formação bracarense foi rodeado e impedido de andar por vários minutos, sofrendo diversos danos.Os momentos de tensão gerados levaram à entrada em cena da PSP. Um agente de uma EIR foi atingido com uma tocha, e sofreu uma queimadura, além de danos no fardamento. Só a intervenção da PSP levou à fuga dos adeptos.