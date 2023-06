Polícia investigado por matar a tiro jovem de 17 anos que não parou carro em operação STOP em França

Inspeção Geral da Polícia Nacional está a investigar o caso.

Um agente da polícia francesa está a ser investigado por homicídio depois de ter morto a tiro um jovem de 17 anos, na manhã desta terça-feira, nos arredores de Nanterre, em Paris, depois de o jovem não ter obedecido a uma ordem para parar o carro, informou o Ministério Público local, segundo a Reuters.O polícia disparou contra o rapaz, que acabou por morrer devido aos ferimentos, informou a procuradoria de Nanterre. O condutor era "conhecido dos serviços judiciários por se ter recusado a cumprir uma ordem de paragem de trânsito" numa ocasião anterior, disse.Um vídeo partilhado nas redes sociais, mostra dois agentes da polícia ao lado do carro, um Mercedes AMG, tendo um deles disparado quando o condutor arrancou.O ministro do Interior, Gerald Darmanin, disse num post no Twitter que a Inspeção Geral da Polícia Nacional estava a investigar "para esclarecer as circunstâncias desta tragédia".