Polícia Judiciária detém os três suspeitos de matar agente da PSP à pancada em Lisboa

Fábio Guerra, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos. Suspeitos indiciados por homicídio qualificado

Os dois fuzileiros, suspeitos das agressões a um agente da PSP, à porta de uma discoteca em Lisboa, que se revelaram fatais, foram detidos pela PJ na base naval do Alfeite, em Almada, esta segunda-feira, apurou o CM. Na noite desta segunda-feira a PJ anunciou a detenção do terceiro suspeito, de 24 anos, que estava em fuga às autoridades desde as violentas agressões.Segundo comunicado da PJ, os três detidos são suspeitos do crime de homicídio qualificado e ofensa à integridade física qualificada "que vitimaram cinco agentes da Polícia de Segurança Pública, um dos quais, infelizmente, acabou por falecer, como consequência das agressões sofridas".Segundo sabe o CM, a Polícia Judiciária entrou no Alfeite, onde estavam retidos os dois jovens fuzileiros desde este domingo, para efetuar a detenção. Os dois jovens ficam detidos no estabelecimento prisional anexo à PJ, em Lisboa, e serão ouvidos por um juiz esta terça-feira.

"Foram realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias aos três arguidos, incidindo sobre as suas residências, viaturas e unidade militar. Tais diligências investigatórias, de caráter urgente, realizadas ininterruptamente pela Polícia Judiciária, desde o momento da comunicação dos crimes graves em causa, contaram com o total empenho, colaboração e cooperação operacional da Polícia de Segurança Pública", adianta a PJ em comunicado.

A vítima e mais três colegas, que estavam de folga como clientes no local, intervieram para travar uma desordem entre outros clientes e seguranças. Acabaram sovados.



Fábio Guerra foi empurrado e esmurrado por dois Fuzileiros, de 21 e 22 anos. Depois caiu no chão e foi pontapeado na cabeça. O agente tinha um coágulo de sangue na cabeça e um aneurisma cerebral e foi colocado em coma induzido pelos médicos.



Os suspeitos foram este sábado identificados pela PJ, que assumiu a investigação por homicídio.

Fábio Guerra, de 26 anos, não resistiu às graves lesões cerebrais que sofreu depois de ser agredido à porta de uma discoteca no passado sábado, anunciou a PSP através de um comunicado.