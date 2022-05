Polícia Judiciária realiza buscas por suspeitas de desvio de fundos europeus

Buscas decorrem em empresas e nas casas dos responsáveis dessas empresas.

A Polícia Judiciária encontra-se a realizar buscas de Norte a Sul do País por suspeitas de desvio de fundos europeus.As buscas decorrem em empresas e nas casas dos responsáveis dessas empresas.Segundo apurou o, os empresários candidatavam-se a fundos, recebiam o dinheiro e não o aplicavam.A investigação está a ser coordenada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e as buscas no terreno estão a ser realizadas pela Unidade de Combate à Corrupção da PJ.Em atualização