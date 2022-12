Polícia localiza origem das cartas incendiárias enviadas contra alvos políticos, militares e diplomáticos

Autoridades espanholas ainda não conseguiram identificar autor dos envios.

A Polícia espanhola descobriu que as cartas-bomba enviadas nos últimos dias para várias cidades do país vizinho são originárias da cidade de Valladolid, a noroeste de Espanha. Ainda assim, as autoridades desconhecem o autor dos envios.Segundo o jornal espanhol El Mundo, as cartas foram remetidas em marcos do correio normais, sem câmaras de vigilância o que dificulta a descoberta dos responsáveis.A primeira carta foi enviada para Pedro Sanchéz , primeiro-ministro, no dia 24 de novembro. Na quarta-feira outro pacote foi remetido para a embaixada da Ucrânia em Madrid, tendo ferido sem gravidade um funcionário e no mesmo dia outro envelope foi encontrado numa fábrica de armamento em Saragoça e teve de ser detonado pela polícia.Já na madrugada desta quinta-feira foi detetado um novo pacote na base aérea de Torrejón de Ardoz , em Madrid, que alberga o Centro Europeu de Satélites. Também no mesmo dia as autoridades foram alertadas para uma carta com explosivos na Embaixada dos Estados Unidos, em Espanha , e para um pacote remetido para a Ministra da Defesa, Margarita Robles.