Polícia mata refugiado afro-americano com tiro na cabeça

Refugiado da República Democrática do Congo foi abordado na semana passada pela polícia por suspeitas de conduzir um carro com matrícula falsa.

Patrick Lyoya, um refugiado da República Democrática do Congo, de 26 anos, foi brutalmente assassinado com um tiro na cabeça durante uma operação de trânsito. O caso aconteceu no passado dia 4 de abril, em Grand Rapids, Michigan, EUA. As notícias do tiroteio desencadearam vários protestos na cidade.

Segundo a BBC, a vítima tinha 26 anos e tinha chegado ao país

em 2014

. Foi abordado pelas autoridades durante uma operação de trânsito por

suspeitas de conduzir um veículo com uma matrícula falsa





Os vídeos do incidente, divulgados na quarta-feira, captam diferentes ângulos da luta que se seguiu à paragem do automóvel e mostram Lyoya a sair do carro com um ar confuso. O agente pede repetidamente uma carta de condução e ordena-lhe que volte para dentro do veículo.



Lyoya parece estar a cumprir, antes de fechar a porta do seu carro e tentar afastar-se, resistindo às tentativas do oficial de o algemar. Após uma curta perseguição, os dois homens lutam no relvado, antes de Lyoya ser alvejado.



A governadora do Michigan já falou sobre o caso e revelou que a vítima tinha duas filhas menores e cinco irmãos.



Na quarta-feira, o chefe da polícia da cidade, Eric Winstrom, recusou-se a nomear quem esteve envolvido no tiroteio, mas disse a Polícia do Estado do Michigan está a investigar.



Em resposta aos vídeos, a NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, emitiu uma declaração escrita exigindo que o polícia presente no vídeo fosse responsabilizado, bem como uma ação executiva sobre a reforma policial do Presidente Joe Biden.

Os vídeos do incidente, divulgados na quarta-feira, captam diferentes ângulos da luta que se seguiu à paragem do automóvel e mostram Lyoya a sair do carro com um ar confuso. O agente pede repetidamente uma carta de condução e ordena-lhe que volte para dentro do veículo.Lyoya parece estar a cumprir, antes de fechar a porta do seu carro e tentar afastar-se, resistindo às tentativas do oficial de o algemar. Após uma curta perseguição, os dois homens lutam no relvado, antes de Lyoya ser alvejado.A governadora do Michigan já falou sobre o caso e revelou que a vítima tinha duas filhas menores e cinco irmãos.Na quarta-feira, o chefe da polícia da cidade, Eric Winstrom, recusou-se a nomear quem esteve envolvido no tiroteio, mas disse a Polícia do Estado do Michigan está a investigar.Em resposta aos vídeos, a NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, emitiu uma declaração escrita exigindo que o polícia presente no vídeo fosse responsabilizado, bem como uma ação executiva sobre a reforma policial do Presidente Joe Biden.