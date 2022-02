Polícia Municipal do Porto encerra café após denúncias de ruído excessivo e desacatos

Operação policial resultou ainda na detenção de uma pessoa por posse de arma de fogo e na apreensão de armas.

Um estabelecimento na Baixa do Porto foi encerrado, na madrugada deste sábado, pela Polícia Municipal, com o apoio da PSP, por "funcionamento abusivo fora de horas, produção de ruído excessivo e constantes situações de alteração de ordem e tranquilidade", divulgou a Câmara Municipal do Porto em comunicado.O espaço, localizado na Rua de Santa Catarina, tem sido alvo de inúmeras denúncias da vizinhança.A operação policial resultou ainda na detenção de uma pessoa por posse de arma de fogo e na apreensão de armas, soqueiras e de uma botija de óxido nitroso, habitualmente usada em contexto hospitalar.