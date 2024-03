Polícia procura meio corpo de homem e aposta em tatuagens e ADN para resolver crime macabro

Metade do cadáver de um homem, do umbigo para baixo, foi encontrado esta terça-feira de madrugada por funcionários do lixo da Câmara de Lisboa dentro de um saco deixado junto a um contentor, na zona de luxo da Lapa. O corpo esquartejado estava tapado com uma manta. A PJ investiga o crime brutal e procura identificar a vítima, recorrendo às tatuagens que o corpo tem e ao perfil único de ADN.