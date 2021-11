Polícia revela identidade de bombista responsável pela explosão de um táxi em Liverpool

Autoridades afirmam ainda que a investigação da explosão desta segunda-feira continua em curso.

A polícia britânica identificaram esta segunda-feira o responsável pela explosão de um táxi em Liverpool como Emad Al Swealmeen, de 32 anos.

"As nossas investigações ainda estão em andamento, mas na fase acreditamos fortemente que o quem faleceu no ataque é Emad Al Swealmeen, de 32 anos", disse o inspetor-chefe Andrew Meeks, da Polícia de Greater Manchester, avança a agência Reuters.



Ainda assim, as autoridades referem que vão continuam a investigar o incidente desta segunda-feira e pedem a quem tenha informações que as diga.



Recorde-se que, esta segunda-feira de manhã um bombista fez-se explodir no interior de um táxi parado em frente a um hospital de Liverpool, no Reino Unido.



O passageiro morreu e o motorista do táxi, conhecido na localidade por David Perry, foi levado para o hospital.