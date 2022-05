Polícia sul-africana ainda não teve acesso às conclusões da autópsia ao corpo de Rendeiro

A polícia sul-africana ainda não terá tido acesso às conclusões da autópsia ao corpo de João Rendeiro, realizada na terça-feira, segundo apurou o

junto de fonte ligada ao processo.

Está em curso uma investigação para apurar as circunstâncias da morte do fundador do BPP, há uma semana, numa cela da cadeia de Westville, na África do Sul.

Os guardas prisionais de Westville encontraram o ex-banqueiro sem vida horas antes de terem de o transportar para tribunal, na passada sexta-feira, a 13 de maio.