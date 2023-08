Polícias alertam para congestionamentos no trânsito e transportes públicos devido à saída de milhares de peregrinos de Lisboa

Mais de um milhão de pessoas estiveram este semana em Lisboa para participar na JMJ.

A PSP e GNR alertaram este domingo para os condicionamentos no trânsito nas saídas de Lisboa e estradas em direção a Espanha e para constrangimentos nos transportes públicos devido à saída de centenas de milhares de peregrinos.

"Esperamos alguns constrangimentos nas saídas da cidade de Lisboa e uma forte afluência nos transportes públicos", disse o diretor do departamento de operações da Polícia de Segurança Pública (PSP), Pedro Moura, na conferência de imprensa diária sobre o plano de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que terminou em Lisboa.

Pedro Moura precisou que este domingo vai assistir-se "à saída e ao regresso dos peregrinos portugueses e estrangeiros aos seus destinos", sendo "centenas de milhares de pessoas" que vão apanhar os transportes, sejam rodoviários, ferroviários ou aéreos.

Também a porta-voz da Guarda Nacional Republicana, Mafalda Almeida, frisou que a "questão fundamental para hoje é a mobilidade" com muitos grupos peregrinos a sair de Lisboa.

"Preocupa hoje a saída dos peregrinos apeada para a ponte Vasco da Gama e prevemos alguns congestionamentos do trânsito na Vasco Gama, no nó da A33 para Montijo, na A2 em Palmela e também na A2 na Marateca", disse Mafalda Almeida, dando conta para o elevado volume de trânsito na autoestrada em direção à fronteira do Caia.

A porta-voz da GNR sublinhou que se prevê para a fronteira terrestre ao longo do dia e início da noite "alguns constrangimentos" e vão estar várias patrulhas nas autoestradas e nas fronteiras.

Mafalda Almeida alertou ainda para "acumulação de trânsito nas portagens de Alverca e no nó de Torres Novas na A1".

Mais de um milhão de pessoas estiveram este semana em Lisboa para participar na JMJ, em Lisboa, que contou com a presença do Papa Francisco.