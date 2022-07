Polícias espanhóis condenados por violarem jovem evitam prisão caso participem em curso de educação sexual

Agentes com sentença suspensa caso não cometam mais nenhum crime nos próximos três anos.

Dois polícias espanhóis foram condenados por violarem uma jovem de 18 anos em 2018, porém ambos evitam a prisão com a condição de participarem num curso de educação sexual. O Tribunal Provincial de Málaga suspendeu assim a sentença dos detidos que eram dois agentes da polícia local de Estepona, em Málaga, Espanha, caso não cometam também mais nenhum crime nos próximos três anos.Juan Carlos G. e Vicente Julián P. foram presos no mês de junho de 2018 depois de serem julgados pelo crime de violação, segundo avança o jornal El País. De acordo com a sentença, a jovem apresentava sinais de ter consumido álcool e precisou de apoio psicoterapêutico após ter sofrido de síndrome de stresse pós-traumático.O jornal espanhol relata ainda que em 2018 os dois polícias entraram provisoriamente na prisão de Alhaurín de la Torre, em Málaga, onde conseguiram sair sob fiança. Ambos foram suspensos do emprego assim como de receber o salário, uma decisão que a Câmara Municipal mantém ainda ativa.O Ministério Público pediu para os detidos um pena entre 30 a 33 anos de prisão, porém o juiz emitiu a sentença no qual ambos aceitaram dois anos de prisão, liberdade condicional por um período de cinco anos, proibição de se aproximarem da vítima e um pagamento de 80 mil euros de indemnização.A pena, agora reduzida a dois anos, poderá ser suspensa caso os polícias participem num curso de educação sexual.