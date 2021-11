Polícias obrigados a ligar bodycams sempre que “ocorra o uso da força"

Lei deverá ser aprovada hoje no Parlamento e prevê que os elementos das forças de segurança tenham de ligar a câmara quando a ocorrência justifique.

As câmaras portáteis de uso individual (bodycams) dos polícias têm de ser obrigatoriamente ativadas sempre que "ocorra o uso da força pública sobre qualquer cidadão ou o recurso a quaisquer meios coercivos, especialmente arma de fogo", estabelece a nova lei da videovigilância, que deverá ser hoje aprovada no plenário da Assembleia da República. É um acrescento do Parlamento à proposta do Governo. A lei não permite que as bodycams estejam sempre a gravar.

