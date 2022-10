Políticos nas mãos do superjuiz Carlos Alexandre no caso dos contratos com a Câmara de Lisboa

Carlos Alexandre, o superjuiz que tornou a Justiça menos desigual - prendeu José Sócrates, Ricardo Salgado e até Luís Filipe Vieira -, pode ainda deixar a sua marca antes de subir a um tribunal da Relação. Basta o Ministério Público propor diligências no conjunto de casos em que está o ‘Tutti Frutti’. É na alçada daquele magistrado que estão os dez processos que envolvem políticos do PS e do PSD (entre eles Fernando Medina e Duarte Cordeiro, no caso dos ajustes celebrados pela Câmara de Lisboa) e que foram todos anexados ao do ex-vereador na capital Manuel Salgado.Leia no Correio da Manhã.