Polónia aumenta prontidão militar em todo o país após ataque que matou duas pessoas

Ataque aconteceu em Przewodów, junto à fronteira com a Ucrânia.

Pelo menos duas pessoas morreram na sequência do lançamento de dois mísseis, esta terça-feira, na região de Przewodów, na Polónia, junto à fronteira com a Ucrânia. A notícia foi avançada por um alto funcionário dos serviços secretos norte-americanos, citado pela Associated Press.Ainda durante esta terça-feira, a Rússia bombardeou em larga escala várias cidades ucranianas, num ataque que está a ser considerado como o mais pesado ataque aéreo desde o início da invasão. Segundo Kiev, este é o mais pesado ataque com mísseis em quase nove meses de guerra.O Primeiro-Ministro polaco, Mateusz Morawiecki, já convocou uma reunião com carácter urgente com o Comité de Segurança e Defesa Nacional, afirmou o porta-voz do governo na rede social Twitter.As notícias vindas da Polónia "são muito preocupantes", garantiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros Estónio em reação ao ataque. "A Estónia está pronta para defender "cada centímetro de território da Nato"."O regime criminoso russo disparou mísseis que visavam não só civis ucranianos, mas também aterraram em território da Nato", afirmou o Vice-Primeiro-Minitro da Letónia. Também o Presidente Lituano mostrou solidariedade com a Polónia: "Cada centímetro de território da Nato tem de ser defendido"."Se a Polónia confirmar que os mísseis atingiram o seu território, esta será uma nova escalada da Rússia", disse o Primeiro-Ministro Checo.O Ministério da Defesa Russo já negou os ataques em solo polaco, descrevendo-os como uma provocação deliberada. "Não foram feitos ataques a alvos próximos da fronteira estatal ucranio-polaca por meios russos "Em declarações, o Porta-Voz Adjunto dos Estados Unidos, Vedant Patel, garantiu que as notícias são extremamente preocupantes acrescentando que Washington está a trabalhar para apurar o que aconteceu."Qualquer arma de guerra não deve ser utilizada. Esta é a hora de construir a paz e evitar novos incidentes. Vamos aguardar novas informações sobre o incidente", avançou o Primeiro-Ministro, António Costa.Kiev também já reagiu. "O terror não está confinado às nossas fronteiras nacionais. Mísseis russos atingiram a Polónia, em todo o território do nosso país amigo. É uma questão de tempo até o terror russo seguir em frente [para outros países]", afirmou o Presidente Ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Instagram.O Secretário-Geral da Nato, Jens Stoltenberg também já se pronunciou e afirmou que falou com o Presidente polaco. "Enviei as minhas condolências pelas vidas que se perderam", disse. "A NATO está a acompanhar a situação e os seus aliados estão a ser estreitamente consultados". É importante que todos os factos sejam estabelecidos".O porta-voz governamental Piotr Muller disse que a Polónia está a aumentar a prontidão de algumas unidades militares."Foi decidido há momentos aumentar a prontidão de algumas unidades militares de combate na Polónia e aumentar a prontidão de combate de outras unidades de serviços uniformizados no nosso país", disse.