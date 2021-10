Ponte D. Luís I no Porto fechada um ano para obras

O tabuleiro inferior da Ponte Luís I, que une o Porto a Vila Nova de Gaia, está encerrado para obras de requalificação, que podem demorar um ano até estarem concluídas.

O trânsito está interdito e os peões passam a circular através de dois corredores numa estrutura montada num andaime, ao lado do tabuleiro. Mesmo com esta alternativa os comerciantes estão apreensivos e temem perder clientes.

"Acho que isto devia ter acontecido durante o tempo em que estivemos em isolamento por causa da pandemia. Receio que as obras afetem as vendas", disse aoRui Raimundo, comerciante no Cais de Gaia.A nova estrutura vai ser montada consoante o avançar dos trabalhos de requalificação. Para os comerciantes nem esta solução os anima. "As pessoas que visitam um dos lados passam pela ponte para visitar o outro, assim vai ser complicado. Estivemos muito tempo parados por causa da Covid-19, isto não nos vem ajudar", disse outra vendedora.Entretanto, as linhas 900, 901, 906 e 11M da STCP, que faziam a travessia, realizam, já a partir de quarta-feira, percursos alternativos.A obra visa reparar um conjunto de anomalias já identificadas, a maioria das quais relacionada com a corrosão superficial de elementos metálicos, e outras que venham a ser identificadas no âmbito dos trabalhos a executar.