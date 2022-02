Ponte histórica desmantelada em Roterdão para iate de Jeff Bezos poder passar

Uma ponte de aço histórica na cidade holandesa de Roterdão será parcialmente desmantelada para permitir a passagem de um superiate construído para o fundador da Amazon,

Jeff Bezos.



"É a única rota para o mar", disse à AFP um porta-voz do governo local de Roterdão, acrescentando que o dono da Amazon pagaria a conta da operação.



O enorme iate do multimilionário, no valor de 430 milhões de euros, obrigará ao desmantelamento da parte central da histórica Ponte Koningshaven, que data de 1878 e foi reconstruída após ser bombardeada pelos nazis em 1940 durante a Segunda Guerra Mundial, avançou o The Guardian.

A decisão não agradou a todos na Holanda já que o conselho local tinha prometido nunca mais desmantelar a ponte após uma grande reforma em 2017.Apesar disso, o autarca refere que a ponte será reconstruída na sua forma atual. O processo levará algumas semanas e deve acontecer neste verão.