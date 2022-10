Ponte Vasco da Gama passa a ser a maior da Europa após explosão da ponte da Crimeia

Ponte da Crimeia ficou parcialmente destruída e estará interdita durante as próximas horas.

de comprimento e foram necessários 3300 trabalhadores e 18 meses para concluir a sua construção. A ponte portuguesa foi inaugurada no ano de 1998.





Vladimir Putin após ter anexado a península em 2014. Foi inaugurada em maio de 2018 e conta com 18,1 quilómetros de comprimento.

Com a explosão que ocorreu este sábado na ponte que liga a península da Crimeia à Rússia, a ponte portuguesa Vasco da Gama, que faz a ligação entre as duas margens do rio Tejo em Lisboa, passa a ser a maior da Europa.A ponte de Kerch ficou parcialmente destruída e, apesar de Sergei Aksyonov, o governador russo da Crimeia, ter dito aos meios de comunicação social que um dos lados da ponte permanece intacto, a circulação foi interrompida para avaliação dos estragos.A ponte Vasco da Gama tem 12,3 quilómetrosJá a ponte da Crimeia foi mandada construir por