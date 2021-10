População descontente com filmagens da nova série da "Guerra dos Tronos" em Monsanto

Acesso ao Castelo estará interdito a residentes e visitantes da aldeia entre 18 de outubro e 13 de novembro de 2021.

A aldeia histórica de Monsanto, Idanha-a-Nova, vive, por estes dias, numa espécie de "estado de sítio" devido à preparação para as filmagens de "House of the Dragon", a nova série de "A Guerra dos Tronos".

Assim que se atravessa a Relva, localidade que fica a escassa distância da aldeia histórica de Monsanto, é percetível que alguma coisa de diferente está a acontecer, ao avistar-se um amontoado de grades que bloqueiam o largo daquela localidade, condicionado desde segunda-feira para a preparação dos locais que vão ser utilizados para as gravações da prequela de "A Guerra dos Tronos".