População em euforia invade as ruas para fazer a festa da subida do Desportivo de Chaves à I Liga

Flavienses conseguem objetivo mesmo perdendo com o Moreirense por 1-0.

Desportivo de Chaves subiu à I Liga

Os festejos em Chaves já começaram e há várias centenas de pessoas na rua para celebrar a subida do Desportivo de Chaves à I Liga. Na avenida principal da cidade o trânsito está congestionado com os adeptos a cantarem em festejo da vitória do seu clube.O Desportivo de Chaves garantiu hoje a 18.ª e última vaga na I Liga portuguesa de futebol de 2022/23, mesmo perdendo com o Moreirense por 1-0, na segunda mão do 'play-off' de acesso ao escalão principal.



Em Moreira de Cónegos, Paulinho marcou, aos 25 minutos, o golo da equipa da casa, que não foi suficiente para superar a formação transmontana, que trazia uma vantagem de 2-0 da primeira mão, disputada em Chaves.

Os flavienses, terceiros na II Liga 2021/22, vão cumprir na próxima temporada a 17.ª presença entre os 'grandes', e primeira desde 2018/19.