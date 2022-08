Populações desemparadas após rasto de destruição deixado pelos incêndios

Liliana Lourenço regressou no domingo à casa dos avós, na aldeia de Soida, na Guarda, fustigada por um grande incêndio que teve início na tarde de sábado. Não consegue conter as lágrimas. “Além da casa dos meus avós, tínhamos olivais e ficámos sem nada. Desapareceu tudo. Está tudo reduzido a pó”, lamenta. Sentimento idêntico de José Pinto, outro morador da zona, que se emociona ao mesmo tempo que não tira os olhos da habitação agora em ruínas. “Foi naquela casa onde nasci e morei até aos 12 anos. Está tudo destruído”, constata.Saiba mais no Correio da Manhã