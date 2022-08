Populares recorrem a baldes de água para tentar travar fogo em Ourém

Durante esta tarde viveram-se já momentos de aflição com as chamas a avançarem junto de habitações.

Um incêndio que começou às 14h40 no concelho de Ourém, distrito de Santarém, está a desenvolver-se em grande velocidade e há aglomerados habitacionais na sua linha de propagação, disse a Proteção Civil. As chamas deflagraram no povoamento florestal em Espite, Ourém.Durante esta tarde viveram-se já momentos de aflição com as chamas a avançarem junto de habitações. Os moradores recorreram a baldes de água e ramos para tentar conter as chamas.O alerta foi dado à 14h40.No terreno estão 193 operacionais, apoiados por 54 viaturas e quatro meios aéreos. Parte do dispositivo que está em Ourém, combatia chamas em Amor, no distrito de Leiria. "É um incêndio com grande velocidade e capacidade de propagação. Há alguns aglomerados de habitações na linha de fogo e os bombeiros estão a protegê-los", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.A mesma fonte do CDOS disse à Lusa que em Ourém deflagraram três incêndios praticamente em simultâneo.