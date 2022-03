Porto, Gaia e Matosinhos enviaram 90 toneladas de donativos em duas semanas para a fronteira da Polónia

Durante a próxima semana, o Município do Porto tem já planeados a partida de mais quatro camiões TIR.

A campanha "Somos todos Ucrânia" organizada pelo Porto, Gaia e Matosinhos recebeu, em duas semanas, 1.104 ofertas de alojamento, 370 para a bolsa de serviços e enviou 90 toneladas de donativos para zonas fronteiriças da Polónia com a Ucrânia.

O balanço divulgado este sábado pelos municípios organizadores contabiliza as ofertas recebidas desde o lançamento do 'site' www.somostodosucrania.pt, há 14 dias, até este sábado.

As 1.104 ofertas de alojamento dividem-se, geograficamente, em 242 quartos ou apartamentos na cidade do Porto, 101 em Gaia, 63 em Matosinhos e 62 localizados fora da Frente Atlântica.

Quanto às ofertas que se enquadram na bolsa de serviços, o 'site' da campanha regista 90 formulários para disponibilização de cuidados médicos ou enfermagem, 56 na área da psicologia, 38 no apoio à tradução, 14 em serviços de restauração, e outras 172 ofertas repartidas por diversas áreas, sendo as mais relevantes o apoio jurídico, logístico e operacional.

Ainda de acordo com a informação divulgada esta manhã, para a linha telefónica de apoio (222 090 420) foram realizadas mais de 1.100 chamadas desde a data de arranque da iniciativa, dia 06 de março.

A origem dos contactos telefónicos expande-se a toda a região Norte, não estando circunscrita aos três municípios da Frente Atlântica, relacionando-se as questões mais frequentes com a recolha de bens e as ofertas de alojamento.

A recolha de donativos já permitiu, conjuntamente, o envio de 90 toneladas de bens e material, sendo que a carga dos primeiros carregamentos que partiram dos municípios do Porto e de Gaia foi, na sua grande maioria, composta por produtos alimentares, vestuário, artigos de higiene, medicamentos e material de campanha.

À fronteira da Polónia com a Ucrânia, a 12 de março, chegaram também três carrinhas com uma tonelada de material médico, numa iniciativa levada a cabo por sete elementos da Polícia Municipal de Gaia.



A organização refere ainda que tendo em conta que os donativos de roupa superaram todas as expectativas, a lista de bens necessários foi, entretanto, revista e os artigos de vestuário excluídos.

Bebidas alcoólicas, água, leite, congelados, fruta, legumes e outros bens perecíveis, produtos acondicionados em embalagens de vidro estão, igualmente, excluídos da lista de bens necessários disponível no site www.somostodosucrania.pt.

Durante a próxima semana, referem em comunicado, o Município do Porto tem já planeados a partida de mais quatro camiões TIR, a partir do quartel do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, centro logístico da operação nesta cidade.

Já no Município de Vila Nova de Gaia está programada a saída de outros dois camiões TIR, perfazendo um total de 48 toneladas de donativos.

Os municípios destacam ainda os contributos "indispensáveis" de empresas, na operação logística, recolha de donativos, disponibilidade para confeção de refeições, e recolha de fundos nomeadamente para aquisição de medicamentos e artigos de primeiros socorros, entre outros.

Lembram ainda que desde a primeira hora associaram à campanha, a Ordem dos Psicólogos Portugueses e o Conselho Regional do Porto - Ordem dos Advogados, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) que aceitou receber diretamente as ofertas de emprego que chegam via site www.somostodosucrania.pt.

Atendendo às circunstâncias especiais que o povo ucraniano atravessa, o município do Porto disponibilizou ainda gratuitamente os seus serviços veterinários para apoio à legalização dos animais de companhia provenientes da Ucrânia.