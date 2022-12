Portugal acertou na hora, massacrou Suíça e segue para os quartos-de-final

Gonçalo Ramos faz hat-trick na estreia a titular.

Portugal apurou-se esta terça-feira para os quartos de final do Mundial do Qatar, após bater a seleção da Suíça por 6-1.



A seleção portuguesa terminou o primeiro tempo a vencer por 2-0, com um golo de Gonçalo Ramos aos 17 minutos. O avançado estreou-se a marcar num Mundial. Aos 33 minutos, Pepe torna-se o mais velho internacional português a marcar num Campeonato do Mundo.





Ankanji.

Na segunda parte Portugal aumentou a vantagem aos 51 minutos com 'bis' de Gonçalo Ramos e aos 55 por Raphaël Guerreiro. Os Helvéticos reduziram aos 58 minutos por Manuel

Gonçalo Ramos fez a "mão cheia" de golos aos 67 minutos e faz hat-trick na estreia a titular. Até ao momento é o único jogador com um hat-trick no mundial.

Cristiano Ronaldo entrou aos 73 minutos para o lugar de João Félix, mas não fez o gosto ao pé. O capitão da seleção procura igualar Eusébio nos melhores marcadores portugueses em Campeonatos do Mundo.



Rafael Leão fechou o marcador, no estádio Lusail, já nos descontos aos 92 minutos e Portugal goleia a equipa helvética.



A seleção das 'quinas' vai defrontar Marrocos nos quartos-de-final, este sábado, às 15h, no estádio Al Thumama.



Marrocos qualificou-se, esta terça-feira, para os quartos de final após vencer a Espanha por 3-0, no desempate por grandes penalidades.