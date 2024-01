Portugal arranca Europeu com o pé direito ao vencer a Grécia

Seleção derrotou a Grécia por 31-24 em Munique.

A seleção portuguesa de andebol estreou-se esta quinta-feira com um trinfo no Europeu da Alemanha, ao derrotar a Grécia por 31-24, em jogo do Grupo F da competição, disputado no Olympiahalle, em Munique.

A formação lusa, que ao intervalo já vencia por 18-14, vai agora defrontar a República Checa na segunda jornada, em jogo agendado para sábado, fechando a fase de grupos na segunda-feira diante da Dinamarca.

A primeira jornada do Grupo F completa-se ainda esta quinta-feira, com a Dinamarca a medir forças com a República Checa.