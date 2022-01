Portugal bate a Finlândia e passa às 'meias' do Europeu de Futsal

Portugal venceu por 3-2.

A seleção portuguesa de futsal, campeã mundial e europeia em título, qualificou-se esta segunda-feira para as meias-finais do Europeu de 2022, ao vencer a Finlândia por 3-2, no primeiro encontro dos 'quartos', em Amesterdão.

Afonso Jesus, aos quatro e 15 minutos, e Miguel Ângelo, aos 30, marcaram os golos da formação das 'quinas', que ao intervalo já vencia por 2-1, enquanto Miika Hosio, aos 10, e Panu Autio, aos 27, faturaram para os nórdicos.

O 'cinco' de Jorge Braz vai disputar na sexta-feira o acesso à final, em Amesterdão, face ao vencedor do embate entre a Espanha, sete vezes campeã (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 e 2016), e a Eslováquia, que se defrontam na terça-feira.

Portugal conquistou o seu primeiro cetro europeu em 2018, na Eslovénia, ao vencer na final a Espanha por 3-2, após prolongamento, depois de ter sido finalista vencido em 2010 (2-4 com a Espanha) e ficado em quarto em 2007 e 2014.