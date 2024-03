Portugal bate Espanha e está na final do Europeu

'Lobos' reencontram a Geórgia no jogo decisivo.

A seleção portuguesa de râguebi venceu este domingo a Espanha, por 33-30, e apurou-se para a final do Rugby Europe Championship 2024 (REC24) pelo segundo ano consecutivo, onde vai voltar a defrontar a Geórgia.

No Estádio do Restelo, os 'lobos' perdiam ao intervalo por 20-13, com um ensaio de Lucas Martins (37 minutos), mas viraram o encontro a seu favor no segundo tempo, com toques de meta de José Lima (51), Manuel Cardoso Pinto (58) e 100% de eficácia de Hugo Aubry a transformar os três ensaios e a somar, ainda, quatro penalidades (11, 18, 65, 69).

A final do REC24, frente à Geórgia, adversário que no ano passado venceu Portugal na 'decisão', por 38-11, ainda antes de as duas seleções se encontrarem no Mundial de França2023 (18-18), está prevista para 17 de março, em Paris, às 20:00 (hora de Lisboa).

Na primeira parte, o pé certeiro de Aubry (11, 18) foi mantendo Portugal dentro do resultado, apesar de um ensaio de Martin Mateu (14), numa fase onde, não raras vezes, foi a própria seleção portuguesa que se colocou em apuros na sua área de 22 metros.

O ensaio de Lucas Martins (37), assistido pelo seu irmão, Nicolas Martins, após um passe largo de Hugo Camacho, podia ter levado Portugal com, pelo menos, um empate para o intervalo (13-13), uma vez que a Espanha também foi 'modesta' no aproveitamento dos erros portugueses.

Mas, no último lance, Hugo Aubry teve uma hesitação fatal dentro da própria área de 22 metros e os espanhóis aproveitaram mesmo para fazer o segundo ensaio, por Martiniano Cian (39), que levou os visitantes para o descanso a vencer por 20-13.

A segunda parte começou quase da mesma forma, com os espanhóis a conseguirem um 'turnover' nos 22 metros portugueses logo nos primeiros segundos e a colocarem pressão até aumentarem numa nova penalidade de Bautista Guemes (43).

Só que à passagem dos 50 minutos, Portugal conseguiu, finalmente, encostar o rival 'às cordas' e chegou ao segundo ensaio por José Lima (51), numa saída de 'mêlée' onde o par de centros portugueses se destacou no apoio a Camacho, com Tomás Appleton a receber a bola do formação antes de assistir Lima.

O 'capitão' português voltou a destacar-se com uma quebra da linha adversária após um alinhamento e a assistir novamente um companheiro, agora Manuel Cardoso Pinto (58), que colocou os 'lobos', pela primeira vez, em vantagem no marcador.

O terceiro ensaio quebrou definitivamente a resistência espanhola e Hugo Auby (65, 69) colocou Portugal a salvo até de um ensaio transformado (33-23), mas pelo meio o árbitro ainda negou o 'bis' a Lucas Martins (66), assinalando ao ponta português um 'avant' muito contestado no momento da interceção.

Já o último ensaio espanhol, de Brice Ferrer (89), ao contrário da primeira parte, foi obtido contra a tendência do jogo, numa altura em que Portugal jogava em inferioridade numérica, e acabou por dar um toque algo enganador ao resultado final (33-30) face à enorme superioridade portuguesa no segundo tempo.

Jogo no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Portugal - Espanha, 33-30.

Ao intervalo: 13-20.

Sob arbitragem do francês Benoît Rousselet, as equipas alinharam:

- Portugal: António Machado Santos, Luka Begic, Abel da Cunha, José Madeira, Martim Bello, David Wallis, Nicolas Martins, João Granate, Hugo Camacho, Hugo Aubry, Lucas Martins, Tomás Appleton, José Lima, Pierre Sayerse e Manuel Cardoso Pinto.

Jogaram ainda: André Arrojado, Pedro Vicente, Diogo Hasse Ferreira, Duarte Torgal, Vasco Baptista, Diego Pinheiro Ruiz, Duarte Azevedo e José Paiva dos Santos.

Ensaios (3): Lucas Martins (37), José Lima (51), Manuel Cardoso Pinto (58).

Conversões (3): Hugo Aubry (37, 52, 59).

Penalidades (4): Hugo Aubry (11, 18, 65, 69).

Treinador: Daniel Hourcade

- Espanha: Thierry Futeu, Álvaro García, Lucas Santamaria, Ignácio Pineiro, Imanol Urraza, Mario Pichardie, Matthew Foulds, EkainImaz, Kerman Aurrekoetxea, Gonzalo López, Martiniano Cian, Alvar Gimeno, Martin Mateu, Alberto Carmona e John Bell.

Jogaram ainda: Vicente del Hoyo, Simon Bessonart, Joaquin Domínguez, Alejandro Suarez, Brice Ferrer, Estanislao Bay, Bautista Guemes e Pau Aira.

Ensaios (3): Martin Mateu (14), Martiniano Cian (39), Brice Ferrer (89).

Conversões (3): Gonzalo López (15), Bautista Guemes (40, 90).

Penalidades (3): Gonzalo López (04), Bautista Guemes (26, 43).

Treinador: Pablo Bouza

Ação disciplinar: cartão amarelo para Duarte Torgal (76).

Assistência: cerca de 7.000 espetadores.