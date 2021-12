Portugal bate recorde de testes à Covid-19 num dia: foram quase 250 mil

Do total de 249 834 testes realizados na quarta-feira, 5% estavam positivos.

No dia 22 de dezembro Portugal voltou a bater o recorde de número de testes feitos num dia: foram 249 834 testes de antigénio de uso profissional feitos na rede de laboratórios e farmácias nacionais. Os dados são do Instituto Ricardo Jorge e do Ministério da Saúde.Em comunicado, as autoridades sublinham que, desde o início da pandemia, já foram efetuados, em Portugal, perto de 24,5 milhões de testes. Só em dezembro contam-se mais de três milhões.O anterior máximo de testagem diário tinha sido alcançado na passada sexta-feira, dia 17, com mais de 227 mil testes.